Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 19,41 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 2,2 Prozent auf 19,41 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 19,48 EUR. Bei 19,37 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.120.452 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,16 EUR) erklomm das Papier am 04.08.2022. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 41,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,27 EUR. Dieser Wert wurde am 28.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 27,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,89 EUR.

Am 04.05.2023 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR gegenüber -0,08 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Am 04.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 02.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,19 EUR je Aktie belaufen.

