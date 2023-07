Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Dienstagnachmittag

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Plus bei 19,66 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,6 Prozent auf 19,66 EUR. In der Spitze legte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 19,70 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,37 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.892.961 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2022 bei 33,16 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 68,67 Prozent zulegen. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 22,33 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q2 2023 wird am 04.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 02.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,19 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

