Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 19,33 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 19,33 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 19,48 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 186.779 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2022 bei 33,16 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 20,98 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 28,11 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 04.05.2023 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 02.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,19 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

