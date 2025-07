Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Vonovia SE-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE. Die Vonovia SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 27,96 EUR.

Die Vonovia SE-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 27,96 EUR. Bei 28,02 EUR erreichte die Vonovia SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE-Aktie bei 27,77 EUR. Bei 27,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.086.932 Vonovia SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,35 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2025 (24,03 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE-Aktie.

Vonovia SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,22 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,26 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,29 EUR für die Vonovia SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE am 06.05.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,26 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Vonovia SE einen Umsatz von 1,67 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Vonovia SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 31.07.2026.

In der Vonovia SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

