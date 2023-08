Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gibt am Freitagvormittag nach

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 20,05 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 20,05 EUR ab. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 19,93 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,03 EUR. Zuletzt wechselten 173.832 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 30,59 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 34,46 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Abschläge von 23,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,89 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Voraussichtlich am 03.11.2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 01.11.2024.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

