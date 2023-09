Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 23,45 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 23,45 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 23,33 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 621.342 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 22,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,88 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 28,34 EUR angegeben.

Am 26.07.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 01.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

