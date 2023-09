Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Nachmittag tiefer

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 22,93 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 22,93 EUR. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 22,81 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.285.808 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,25 Prozent. Am 28.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,27 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 33,41 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,34 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 EUR je Aktie gewesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2023 erfolgen. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 01.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,17 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Börse Frankfurt: DAX zum Handelsende freundlich

Pluszeichen in Frankfurt: DAX steigt

Aufschläge in Frankfurt: So steht der DAX am Freitagmittag