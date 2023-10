Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) büßt am Mittag ein

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 22,10 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 22,10 EUR abwärts. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 21,73 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,31 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 916.149 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 28,72 EUR markierte der Titel am 17.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 29,95 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,27 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,90 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,42 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -2,47 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden.

Am 03.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 01.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2025 1,96 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

