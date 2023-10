Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,0 Prozent auf 21,79 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,0 Prozent auf 21,79 EUR abwärts. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,73 EUR nach. Bei 22,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 1.530.987 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 28,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,80 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 29,92 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,42 EUR aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewährte am 26.07.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,47 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vorlegen. Am 01.11.2024 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich schwächer

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht schlussendlich Verluste

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX am Nachmittag in der Verlustzone