Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 27,01 EUR zu.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 27,01 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,25 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 27,05 EUR. Bisher wurden heute 1.296.536 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 29,09 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,36 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,34 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS von 2,33 EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Am 06.03.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Aktie aus.

