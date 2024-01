Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) reagiert am Freitagvormittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 27,13 EUR.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 27,13 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 27,18 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 27,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 66.750 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,09 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 7,22 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 43,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,36 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 15.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Mittwochshandels

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter