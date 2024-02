Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am Montagmittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 26,49 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 26,49 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,59 EUR. Bisher wurden heute 303.115 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 31.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,61 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 29.03.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,908 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,82 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 03.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,33 EUR je Aktie gewesen.

Am 15.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 06.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,18 EUR je Aktie belaufen.

