Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 24,69 EUR abwärts.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 24,69 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 24,50 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 648.764 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 31.01.2024 auf bis zu 29,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.03.2023 bei 15,27 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 38,15 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2022 0,850 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 29,68 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024 vor. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 2,33 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

