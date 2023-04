Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Vonovia 19,00 EUR

-2,24% Charts

News

Analysen

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 19,08 EUR abwärts. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 18,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,16 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.459.248 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 27.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,42 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 50,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 24,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,62 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 04.05.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 02.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 0,775 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia, TAG Immobilien, Aroundtown & Co.: Immobilien-Aktien nach US-Inflationsdaten weit im Plus

Aroundtown, TAG Immobilien, Vonovia & Co.: Immobilien-Aktien weiter im Abwärtssog

Vonovia-Aktie dreht ins Minus: Barclays stuft Vonovia herab

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE