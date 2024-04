Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 24,98 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,1 Prozent auf 24,98 EUR. Bei 25,02 EUR erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 24,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 942.392 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 16,24 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,07 EUR. Im Vorjahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,850 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,68 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 14.03.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,91 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

