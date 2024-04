Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 24,75 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,8 Prozent auf 24,75 EUR ab. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,68 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,69 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.513 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 18,38 Prozent zulegen. Bei 16,24 EUR fiel das Papier am 01.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 34,38 Prozent wieder erreichen.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,850 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,68 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 14.03.2024 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 2,33 EUR je Aktie verdient.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,91 EUR im Jahr 2024 aus.

