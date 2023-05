Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteidigt am Mittag Tendenz

Aktien in diesem Artikel Vonovia 17,42 EUR

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 17,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sogar auf 17,61 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,32 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,40 EUR. Bisher wurden heute 1.451.133 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Am 31.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,24 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 108,94 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2023 Kursverluste bis auf 15,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,58 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 02.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Bildquellen: Vonovia SE