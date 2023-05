Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht am Freitagvormittag an

Aktien in diesem Artikel Vonovia 17,49 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 17,42 EUR. Bei 17,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 107.127 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.05.2022 bei 36,24 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 108,10 Prozent Luft nach oben. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 12,32 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,58 EUR.

Am 04.05.2023 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 04.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 02.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,18 EUR je Aktie aus.

Feiertagshandel an Frankfurter Börse: DAX klettert vorübergehend auf Jahreshoch und schließt über 16.000 - Allzeithoch in Sichtweite - Zahlreiche Werte ex Dividende

Vonovia-Aktie höher: Staat soll laut Vonovia-Chef gegen hohe Baukosten vorgehen - Union Investment macht Vonovia Vorwürfe

So schätzen die Analysten die Vonovia-Aktie im April 2023 ein

