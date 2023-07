Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zieht am Mittwochnachmittag deutlich an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 7,7 Prozent auf 21,28 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 7,7 Prozent auf 21,28 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 21,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.122.134 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 33,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 39,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,89 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR gegenüber -0,08 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 02.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,17 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie stärker: Deutsche Bank Research hebt Rating für Vonovia an

Vonovia-Aktie zieht an: Rückkauf einer ausstehenden Anleihe

DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) eingebracht