Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag zu

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 20,34 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 20,34 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 20,35 EUR. Bei 19,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 493.801 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 33,16 EUR erreichte der Titel am 04.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 38,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,27 EUR. Dieser Wert wurde am 28.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 24,93 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,89 EUR.

Am 04.05.2023 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 04.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 02.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,17 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-Aktie stärker: Deutsche Bank Research hebt Rating für Vonovia an

Vonovia-Aktie zieht an: Rückkauf einer ausstehenden Anleihe

DAX 40-Papier Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) eingebracht