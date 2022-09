Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagmittag tiefer

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 23,96 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,95 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 575.116 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2021 bei 50,29 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 52,35 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2022 Kursverluste bis auf 23,57 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 1,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2018 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,83 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 45,25 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 04.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,46 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia-, TAG Immobilien-, Aroundtown-Aktie & Co. uneins: Mehrere große Branchenstudien

Bosse-Beben: Welche Konzernlenker zittern müssen

August 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Bildquellen: Vonovia SE