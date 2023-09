Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteuert sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 23,84 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 23,84 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 24,02 EUR. Bei 23,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.034.488 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,72 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 56,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,34 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 01.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,17 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 fällt schlussendlich

Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Handelsende schwächer

Montagshandel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 nachmittags