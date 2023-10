Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 4,2 Prozent auf 20,69 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 4,2 Prozent im Minus bei 20,69 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,61 EUR nach. Bei 21,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.179.580 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Bei 28,72 EUR markierte der Titel am 17.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 38,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,42 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 03.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 01.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2025 aus.

