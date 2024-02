Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag mit Einbußen

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 26,48 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 26,48 EUR. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,30 EUR. Bei 26,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie belief sich zuletzt auf 367.494 Aktien.

Bei 29,30 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,65 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 29.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2022 0,850 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,908 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wird bei 28,82 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR gegenüber 2,33 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 15.03.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Montagshandel in Frankfurt: DAX legt zum Start des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün