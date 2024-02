Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 26,60 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 26,60 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 26,30 EUR ein. Mit einem Wert von 26,62 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 530.828 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 29,30 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 10,15 Prozent wieder erreichen. Am 29.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 42,59 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,908 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,850 EUR aus. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 28,82 EUR.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 15.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 2,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

