Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 28,60 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,6 Prozent auf 28,60 EUR. Bei 29,14 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 515.133 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei 33,93 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie somit 15,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.03.2024 bei 23,74 EUR. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 20,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 35,06 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024 vor. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,72 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 19.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

