Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 28,65 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 28,65 EUR. Der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,14 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 852.757 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 33,93 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 15,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.03.2024 bei 23,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 35,06 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls 0,50 EUR je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,72 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.03.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

