Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagvormittag im Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 28,72 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 28,72 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,14 EUR. Bei 29,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 208.930 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 33,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 15.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,74 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 17,34 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,900 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,18 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,06 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 06.11.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,50 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent auf 1,72 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 19.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,94 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

