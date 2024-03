Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zeigt sich am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 25,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 25,30 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,34 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 587.570 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 31.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,81 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2023). Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 65,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 0,850 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 29,68 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,33 EUR je Aktie vermeldet.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,95 EUR je Aktie in den Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit Underperform

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Montagshandels im Plus