Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Vormittag leichter

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 25,03 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 25,03 EUR ab. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 24,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 94.538 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 29,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.01.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,06 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,02 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2022. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,68 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024. Das EPS wurde auf 0,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

