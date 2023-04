Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) büßt am Donnerstagmittag ein

Aktien in diesem Artikel Vonovia 19,28 EUR

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 19,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 19,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,37 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.077.235 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 38,42 EUR erreichte der Titel am 27.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 15,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2023). Abschläge von 25,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,62 EUR an.

Am 04.11.2022 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 02.05.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 0,775 EUR in den Büchern stehen haben wird.

