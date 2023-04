Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Vonovia 18,70 EUR

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 18,85 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 18,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,37 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.872.371 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.04.2022 bei 38,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,44 Prozent könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,62 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q1 2023 wird am 04.05.2023 erwartet. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 02.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 0,775 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

