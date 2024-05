Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagnachmittag im Minusbereich

Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 29,68 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,2 Prozent auf 29,68 EUR nach. In der Spitze fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 29,66 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,81 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 368.962 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 30,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 16,24 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 45,28 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,86 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -2,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 02.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 01.08.2025 wird Vonovia SE (ex Deutsche Annington) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,06 EUR je Aktie belaufen.

