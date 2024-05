Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger greifen bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Montagvormittag zu

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 29,90 EUR nach oben.

Um 09:05 Uhr wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 29,90 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 29,90 EUR. Bei 29,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.110 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 30,21 EUR. Gewinne von 1,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,24 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 84,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,16 EUR, nach 0,900 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,86 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Am 30.04.2024 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -2,47 EUR je Aktie verdient.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q2 2024 wird am 02.08.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester

Handel in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen