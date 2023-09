Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittwochnachmittag gefragt

So bewegt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 24,07 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 24,07 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 24,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,94 EUR. Zuletzt wechselten 1.849.892 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2023 markierte das Papier bei 28,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 16,19 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2023 (15,27 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,56 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,34 EUR.

Am 26.07.2023 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q3 2023 wird am 03.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 01.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in Höhe von 2,17 EUR im Jahr 2023 aus.

