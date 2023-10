Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagvormittag verlustreich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 20,38 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 20,38 EUR ab. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,33 EUR nach. Mit einem Wert von 20,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 105.750 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,72 EUR) erklomm das Papier am 17.01.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Abschläge von 25,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,42 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 26.07.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,08 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,96 EUR fest.

