Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Mittag im Aufwind

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 25,41 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 25,41 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 25,54 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 613.291 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.01.2023 bei 28,72 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,03 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 39,91 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,39 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,34 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,33 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington).

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 2,18 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

