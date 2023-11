Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Vormittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 25,37 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,45 EUR. Bei 25,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 110.654 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Bei einem Wert von 28,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,20 Prozent. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 39,81 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,39 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 03.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 2,33 EUR je Aktie generiert.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 15.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein EPS in Höhe von 2,18 EUR in den Büchern stehen haben wird.

