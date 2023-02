Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit roter Tendenz

Um 04:06 Uhr ging es für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 24,93 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 24,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.219.553 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 18.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,96 EUR an. Gewinne von 45,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,59 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,79 EUR. Im Vorjahr erhielten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre 1,35 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,44 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.03.2023 veröffentlicht. Schätzungsweise am 07.03.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,46 EUR je Aktie aus.

