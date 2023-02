Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagvormittag Verlust reich

Um 09:06 Uhr rutschte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 25,37 EUR ab. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 25,28 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 47.831 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,96 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 18,59 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie derzeit noch 36,51 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2018 wurde eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 34,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.11.2022.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q4 2022 wird am 17.03.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 07.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 2,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Bildquellen: Vonovia SE