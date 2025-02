Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag im Plus

So entwickelt sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington)

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt wies die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 28,65 EUR nach oben.

Das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 28,65 EUR. Bei 28,81 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,36 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 427.870 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 33,93 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 18,43 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 23,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Der aktuelle Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ist somit 17,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,900 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 EUR belaufen. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 35,06 EUR.

Am 06.11.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,50 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 1,72 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 19.03.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,94 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

