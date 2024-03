Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag im Plus

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Fokus

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papiere zuletzt 3,7 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 3,7 Prozent auf 26,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 26,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.117.065 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 29,30 EUR markierte der Titel am 31.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,66 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 29.03.2023 auf bis zu 15,27 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,850 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,68 EUR für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie aus.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 14.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,33 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2024 1,95 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

DAX 40-Wert Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) von vor 5 Jahren eingebracht

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Start des Mittwochshandels

Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus