Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt ging es für das Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 25,92 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,5 Prozent auf 25,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bisher bei 26,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,90 EUR. Zuletzt wechselten 191.493 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Bei 29,30 EUR erreichte der Titel am 31.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,04 Prozent. Am 29.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 15,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 41,09 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,850 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,68 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 14.03.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) rechnen Experten am 01.05.2025.

In der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

