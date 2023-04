Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Freitagmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Vonovia 18,66 EUR

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 18,58 EUR. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie sank bis auf 18,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 697.304 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Am 27.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 38,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 51,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 15,27 EUR fiel das Papier am 28.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie damit 21,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 29,62 EUR an.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 04.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 02.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Jahr 2023 0,775 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

