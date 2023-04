Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Aktien in diesem Artikel Vonovia 18,81 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 18,73 EUR. Kurzfristig markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 18,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ging bis auf 18,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,60 EUR. Bisher wurden heute 1.555.646 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 38,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.04.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,27 EUR am 28.03.2023. Mit einem Kursverlust von 22,63 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,62 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 04.11.2022 äußerte sich Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 02.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,775 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

