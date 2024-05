Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Dienstagmittag verlustreich

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) im Blick

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 29,01 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,6 Prozent auf 29,01 EUR nach. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 28,99 EUR. Bei 29,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 388.394 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 30,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 4,14 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (16,24 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Verlust von 44,02 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) seine Aktionäre 2023 mit 0,900 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,16 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,86 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,41 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -2,47 EUR je Aktie erzielt worden.

Am 02.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.08.2025.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,06 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester

Handel in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen