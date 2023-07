Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) verteidigt Stellung am Freitagvormittag

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 20,81 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 20,81 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 20,86 EUR. Bei 20,72 EUR markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 99.919 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 33,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie liegt somit 37,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,27 EUR. Mit einem Kursverlust von 26,62 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,89 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.05.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) -0,08 EUR je Aktie generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 04.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 02.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,17 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Vonovia- und LEG-Aktien stark: Immobilientitel erholen sich weiter

DAX 40-Titel Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Vonovia SE (ex Deutsche Annington) eingebracht

Vonovia-Aktie stärker: Deutsche Bank Research hebt Rating für Vonovia an