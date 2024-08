Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 29,76 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 29,76 EUR. Im Tageshoch stieg die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 29,86 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 29,74 EUR. Mit einem Wert von 29,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 18.277 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2024 markierte das Papier bei 30,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit einem Kursplus von 1,51 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.08.2023 (19,39 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,900 EUR an Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 31,55 EUR.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ein Ergebnis je Aktie von -2,40 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,54 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,75 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,98 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich leichter

Börse Frankfurt in Rot: So performt der LUS-DAX am Dienstagnachmittag

DAX-Handel aktuell: DAX verbucht mittags Abschläge