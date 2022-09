Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag im Minusbereich

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 23,09 EUR abwärts. Im Tief verlor die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 22,89 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,02 EUR. Bisher wurden heute 1.163.007 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 50,29 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Am 20.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 22,67 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 1,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,83 EUR, nach 1,35 EUR im Jahr 2018. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 45,25 EUR an.

Am 03.08.2022 legte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 04.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,46 EUR je Aktie aus.

