Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington). Zuletzt fiel die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 27,93 EUR ab.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 27,93 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 27,81 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 772.221 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,09 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2023 bei 15,27 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 82,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,65 EUR je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie an.

Am 03.11.2023 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,34 EUR gegenüber 2,33 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.03.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 06.03.2025 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Aktie aus.

